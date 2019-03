Es hora de decirle adiós a los "celulares flecha" en Colombia: próximamente dejarían de funcionar las redes 2G

El plan de la Comisión Reguladora de Comunicaciones sería el de apagar definitivamente las redes 2G, que son usadas por los llamados celulares flecha.

Durante muchos años los llamados "celulares flecha" nos estuvieron acompañando de forma leal. Nos permitieron hacer llamadas y disfrutar de juegos como "Snake" sin que se bloqueara, tener que cambiarlos cada dos años, o que se rompieran por unas cuantas caídas accidentales. Sin embargo, parece que llegó la hora de darles un merecido adiós.

Recientemente la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) hizo un anuncio en el que mencionaba el destino de estos celulares. En su comunicado de prensa divulgó sobre el actual diseño de los planes de modernización de redes móviles en Colombia. Si bien aún falta mucho para revelar detalles, hay algo que dejó en claro: las redes móviles 2G podrían ser desactivadas para siempre. Es decir, conectividad de la que dependían los celulares flecha.

La decisión no está tomada de forma definitiva, pero prácticamente es un hecho. La organización declaró que está analizando si apagar las redes 2G o concentrar su utilización para otras tecnologías. Por ejemplo, el internet de las cosas (IoT) o Machine to Machine (M2M). En otras palabras, son contadas las horas para que celulares como el Nokia no puedan ser usados para llamadas.

Según la CRC, el plan se está adelantando para que más colombianos tengan acceso a las mejores tecnologías. Así lo señaló Carlos Lugo Silva, Director Ejecutivo de la CRC:

La modernización de las redes en Colombia es uno de los elementos identificados en la Agenda Regulatoria 2019 – 2020 y sin duda impulsará el cierre de brechas que permita que todos los colombianos disfrutemos de servicios móviles de mejor calidad, al permitir que los operadores concentren sus esfuerzos e inversión en las redes móviles de tecnologías más avanzadas".

Un uso todavía muy común

Hay que tener en cuenta que para muchas personas en Colombia el adquirir nuevos dispositivos de comunicación no es una prioridad. Es típico el caso de personas que simplemente usan el celular únicamente para llamar, al igual que aquellos que venden minutos en la calle.

De hecho, el número de personas que todavía utiliza celulares flecha es alto. Así lo confirmó Lugo Silva en una entrevista con Blu Radio al hablar de cifras de usuarios. Mientras 24,4 millones de personas utilizan las redes móviles en el país, todavía 1,5 millones de ellas siguen utilizando las redes 2G.

A pesar de esto, la CRC sigue firme en su plan de modernización de las redes móviles. Con esto, pretende que la gente migre del 2G a tecnologías más avanzadas. El proyecto será diseñado a lo largo del 2019 y será publicado en diciembre.