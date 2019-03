CDMX: Usuario de scooter eléctrico maneja por Viaducto como si nada y se vuelve viral

Ya sea que manejes un carro o un scooter, debes tener mucho cuidado con tu seguridad y la de los demás, en especial si vives en la CDMX.

Usar los scooters de aplicaciones como Lime y Grin parece la mejor idea para moverse por la CDMX. Sin embargo, hay que tener conciencia y saber que también puedes poner en riesgo tu vida y la de los demás.

Justo eso pasó en un video que se empezó a volver viral en redes sociales. En este video podemos ver a un usuario de scooter eléctrico que lo usa de manera irresponsable. El lugar por el que circula es el Viaducto, una vía para automóviles exclusivamente. Además de que esta misma persona se encuentra sin ningún tipo de protección en caso de un accidente.

Irresponsabilidad en todos lados

Esto fue grabado gracias a un usuario de Twitter de nombre “Eldeberg” quien subió el video a su perfil.

Aunque si nos ponemos a pesarlo, tampoco estuvo nada bien sacar el celular para grabar mientras maneja por Viaducto. De cualquier forma, los comentarios usuarios no se hicieron esperar, los cuales dijeron cosas similares a lo siguiente.

Que fregadera con esos imbeciles!!! Les pasa algo y andan de chillones y además el fastidiado es el conductor; cuando el imbecil no tiene nada que hacer dentro de viaducto u otra vía rápida.

Hay que tener cuidado siempre, ya sea que uses carro, no saques tu celular. Si usas scooter, no entres a vías rápidas.