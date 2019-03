Video: UWC, el juego de lucha libre de Nintendo que estuvo desaparecido más de 30 años

Un youtuber encontró un cartucho invaluable: un juego de NES basado en estrellas de WCW que nunca fue lanzado al mercado y que se creía desaparecido.

En el mundo existen muchos juegos para consolas de antaño que son un misterio. Hay toneladas de cartuchos que desaparecieron y fueron desenterrados de un desierto, como los de ET, y hay incluso máquinas como Polybius que siguen siendo un misterio sin resolver.

Sin embargo, muchos juegos que han quedado en la fase de desarrollo a lo largo de los años han salido a la superficie en forma de cartuchos de prueba o demostraciones. Es el caso de UWC, un juego de wrestling creado en 1989 para la Nintendo Entertainment System, y que lleva treinta años oculto al público.

El juego, basado en una inexistente franquicia de lucha libre pero con personajes de la conocida compañía WCW, fue descubierto por un Youtuber llamado Archon 1981. El creador de contenido adquirió el cartucho de manos de un ex-empleado de Nintendo, el que fue escogido hace treinta años para probarlo y que tuvo la suerte gracias a que era fan de la lucha libre.

UWC, cuya sigla realmente no está documentada en prácticamente ningún sitio, contiene modelos de personajes icónicos de la lucha libre, como The Road Warriors, Ric Flair y Sting, entre otros. Se cree que la franquicia fue creada de manera temporal y luego sería reemplazada por la licencia oficial de WCW o WWF -o alguna de sus subsidiarias- pero ya que el juego jamás fue pasado a producción y la empresa no tenía la licencia, se quedó como está.

En cuanto a la presentación, no es una joya perdida: los modelos se ven bastante poco detallados para la época y al menos en imágenes la jugabilidad deja bastante que desear.

El Youtuber que adquirió el cartucho planea ponerlo a disposición de los usuarios para su preservación, por lo que podríamos tener un ROM de UWC muy pronto en nuestros equipos, para probar nosotros mismos un pedazo desaparecido de la historia de la NES.