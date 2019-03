Call of Duty llegará en versión para dispositivos móviles

Excelentes noticias para los fans de Call of Duty que deseaban disfrutar de partidas en cualquier lugar, y es que Activision y Tencent han anunciado Call of Duty: Mobile para dispositivos iOS y Android.

Call of Duty: Mobile se lanzó en Beta como Call of Duty: Legends en Australia y China, pero ahora se ha confirmado que llegará a América y Europa como un título free-to-play e incluso con un modo Battle Royale.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, se menciona que se llevará a cabo una Beta pública en regiones seleccionadas durante la temporada de verano del hemisferio norte, y si desean participar ya pueden registrarse en el sitio web oficial del juego.

Lucha en mapas emblemáticos y juega en los modos favoritos de los fans para ser el mejor del mundo en el esperadísimo Call of Duty: Mobile de Activision.

JUEGA EN LOS ICÓNICOS MODOS DE JUEGO DE CALL OF DUTY

La piedra angular de Call of Duty: Mobile es un multijugador de ritmo trepidante. En Call of Duty: Mobile jugarás en varios mapas y modos clásicos de todas las franquicias, incluidas Black Ops y la serie original de Modern Warfare. Y el modo multijugador es solo el comienzo. Durante los meses siguientes, presta atención a las noticias sobre más modos de juego, incluida una experiencia de Battle Royale única de Call of Duty.

PERSONALIZA TU ARMAMENTO EXCLUSIVO

Cuando juegues a Call of Duty: Mobile, ganarás y desbloquearás diversos personajes, armas, atuendos, rachas de puntos y elementos de equipo emblemáticos del universo de Call of Duty que podrás utilizar para personalizar tu armamento.

CLANES Y PARTIDAS IGUALADAS PARA COMPETIR

Usa tu habilidad para alcanzar la cima en el modo igualado competitivo o gana premios para tu clan jugando con los amigos.

CREADO Y OPTIMIZADO PARA MÓVILES

¿Lo mejor? ¡Que jugar a Call of Duty: Mobile es gratis! La experiencia de shooter en primera persona de Call of Duty llega para móviles con unos gráficos y una jugabilidad superiores que a los fans les va a encantar.

¿Tienes lo que hay que tener para competir con los mejores? ¡Pues descárgate ya Call of Duty: Mobile!