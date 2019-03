Cadence Of Hyrule es el primer Zelda hecho por un estudio indie

Los creadores de Crypt Of The NecroDancer serán responsables de un spin-off lleno de ritmo, calabozos y mucho Hyrule.

A estas alturas es un poco de perogrullo decirlo: Nintendo es extremadamente protector con las franquicias que le dan vida a su marca. Muy pocas veces nombres como Mario y Star Fox han quedado en manos que no sean de la compañía, o salido de las fronteras de Japón.

No obstante, una de las más "abiertas" a la experimentación ha sido The Legend Of Zelda, que ha visto en juegos como The Minish Cap -desarrollado por Capcom- y Hyrule Warriors -por Team Ninja y el equipo de Koei Tecmo- un avance en lo que a 'prestar las franquicias' se refiere.

Para sorpresa nuestra, Nintendo nos sorprendió con un crossover de aquellos entre la saga de Link y compañía y un juego indie, Crypt Of The Necrodancer, llamado Cadence Of Hyrule.

Si no lo conoces, el NecroDancer es un dungeon crawler -o sea, similar a la propuesta de los Zelda de antaño- pero con un componente muy divertido: debes avanzar y golpear en una cuadrícula, todo al ritmo de la música. Por lo demás, tampoco se trata de Bach o de rock progresivo, sino que de increíbles remixes de música electrónica, perfectos para matar monstruos y criaturas de la noche.

En Cadence Of Hyrule el propósito es el mismo, pero ahora en el colorido y diverso mundo de The Legend Of Zelda. Con un look que de hecho nos recuerda a los pixeles de The Minish Cap y A Link To The Past, el juego incorpora a Link y Zelda como personajes jugables además de Cadence, la protagonista de Crypt Of The Necrodancer.

Este especial trío de personajes tiene habilidades únicas: Link cuenta con su clásica Master Sword y un arco y flechas; Zelda una lanza, un rápido florete y una bola de energía que daña en área.

El juego de Brace Yourself Games estará disponible durante este otoño -primavera en México- en la Nintendo Switch.