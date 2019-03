México: El Buen Fin ya tiene fecha este año para su novena entrega

A penas es marzo y El Buen Fin ya nos quiere quitar la quincena. La fecha de la esperada semana de descuentos ya fue confirmada para este año.

Bueno, no queda más que aceptarlo, el capitalismo es nuestro amo y señor, y controla nuestras vidas. Si no me creen, entonces esperen a escuchar la siguiente noticia, es sobre El Buen Fin.

Estando apenas a la mitad del tercer mes del año, ya tenemos noticias para lo que vendrá en Noviembre. Tan solo en unos cuantos meses, volveremos a ver baratas de absolutamente todo en todos lados, gracias a El Buen Fin.

No, por favor, tengo familia que alimentar

Lee con atención, porque seguramente lo olvidarás después y regresarás a leerlo de nuevo. El Buen Fin del año 2019 empezará el día 15 de noviembre y terminará el 18 de noviembre. Listo, ahora lo sabes, déjame adivinar ¿Ya estás pensando en lo que vas a comprar cierto?. No te culpo, una vez viví la más grande barata de videojuegos de la historia. Vi a una señora morder a un niño para quitarle un Minecraft. No es cierto, era el Doom.

Lo que es cierto es que los productos que las personas más compran durante este evento son cosas para el hogar. Tales como electrodomésticos y artículos decorativos, ya saben, pantallas y consolas de videojuegos y muebles en donde ponerlos.

Otra cosa que es muy cierta, es que hay que cuidar la economía, hablando de la economía personal. Porque cuando tienes una pantalla de 90 pulgadas Ultra K 4HD frente a ti, todo parece ser muy claro. Y como no, si puedes ver los poros de cada nariz dentro de la imagen. Tanto así que no te fijaste que pusieron mal el Ultra HD 4K.

Pero esa claridad seguramente se desvanece cuando empiezas a quedarte ciego por estarte saltando comidas para poder pagar la televisión. Así que antes de pasar tu tarjeta por todos lados como gato en celo paseándose por el vecindario a las 4 de la mañana. Piensa en tu futuro y en tu bienestar físico. Cosa que el niño del Doom ya no puede hacer. Después de la barata, solo quedaron sus tenis. Nunca se le volvió a ver.