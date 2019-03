Brie Larson, Capitana Marvel, se une al Netflix de Apple

La actriz protagonizará una serie aún sin título sobre una ex agente de la CIA.

Este fin de semana será el estreno mundial de Capitana Marvel y parece que Apple tiene todo fríamente calculado.

Ya que parece que ha aprovechado la ocasión para que se filtre "por casualidad" la noticia de que Brie Larson, actriz protagonista de dicha cinta, es su nuevo fichaje para su supuesta plataforma de streaming.

Un reporte de los colegas de Variety afirma que Larson encabezará esta producción donde también fungirá como productora ejecutiva. De manera que ocuparía funciones de peso predominante en este proyecto.

La serie aún no tiene un título oficial. Ni siquiera se sabe con exactitud cuál sería su género. Pero estaría basada en un libro de memorias de la ex agente de la CIA, Amaryllis Fox.

Pero no se sabe nada

Lo irónico es que dicho texto ni siquiera ha sido publicado oficialmente aún. Pero el equipo detrás de todo habría asegurado los derechos antes de la edición del libro.

Al mismo tiempo que Apple no ha vuelto oficial la existencia de su plataforma de streaming. Aunque a estas alturas existe un largo registro de proyectos ya activos para este nuevo servicio.

Así que por naturaleza este proyecto se encontraría en una etapa bastante temprana de su producción. Pero va encaminado para ser anunciado en paralelo con las demás producciones cuando Apple haba oficial su nuevo negocio.

Por el momento los rumores afirman que Megan Martin, guionista responsable de Animal Kingdom sería la encargada de desarrollar los libretos. Aunque falta demasiado por definir.

Para los más ansiosos o curiosos, el libro en el que se basará todo, Undercover: Coming of Age in the CIA, sale a la venta este 15 de octubre de 2019.

Para el resto de impacientes todavía está el estreno de Capitana Marvel que será en unas horas.

Sobre el Netflix de Apple. La expectativa es que este mismo año anuncien oficialmente su plataforma.