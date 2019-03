Borderlands: GOTY Edition llegará con mejoras y resolución 4K

Además, The Handsome Collection también se actualizará con visuales Ultra HD.

2K Games y Gearbox Software presentaron Borderlands 3 en un panel en PAX East 2019, pero eso no fue todo lo que anunciaron relacionado a la franquicia.

A continuación pueden ver otros anuncios que se hicieron en el evento:

Borderlands: Game of the Year Edition

Se anunció la GOTY Edition del primer Borderlands que ahora incluirá diversas mejoras y soporte para gráficos 4K en PS4 Pro, Xbox One X y PC.

Entre las novedades se incluyen más armas, modo cooperativo para cuatro jugadores, ajustes a diversos sistemas del juego como un mini-mapa y mejoras al inventario.

Este título se pondrá disponible el 3 de abril en PlayStation 4, Xbox One y PC, y por cierto los usuarios de PC que ya tengan el juego en su biblioteca de Steam podrán descargar esta nueva versión completamente gratis.

Borderlands: The Handsome Collection en 4K

El 3 de abril también se lanzará la actualización gratuita "Ultra HD Pack" para The Handsome Collection que mejorará la calidad visual de este título y su DLC en consolas y PC, por lo que será posible disfrutar de las remasterizaciones de Borderlands 2 y Borderlands 2: The Pre-Sequel! en 4K.

Actualización para Borderlands 2 VR

Durante la temporada de verano del hemisferio norte se lanzará una actualización gratuita para Borderlands 2 VR que agregará todo el DLC existente de Borderlands 2.

De esta manera los jugadores de la versión de PlayStation VR podrán jugar los paquetes de contenido descargable "Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty", "Mr. Torgue’s Campaign of Carnage", "Sir Hammerlock’s Big Game Hunt", y "Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep".