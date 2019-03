Denuncian que bolsa ecológica comercializada por supermercado Líder contendría plástico

Una bolsa ecológica comercializada por el Supermercado Líder está en el ojo de la polémica, ya que según informan desde Greenpeace, esta contendría material plástico en su construcción, siendo totalmente contradictorio con lo que la empresa comercializa.

Según mencionó la vocera de la ONG al medio local ADN, esta bolsa en particular está construida por un 85% de caña de azúcar y el 15% restante con polímeros de plástico, siendo claramente una gran contradicción.

Ademas, las empresas Líder y Comberplast garantizan que esta bolsa en particular va a ser reciclada. Sin embargo, Soledad Acuña, vocera de Greenpeace Chile llamó finalmente a la ciudadanía a realizar una denuncia ciudadana en los municipios de las comunas, ya que por ley esta institución es la encargada de la fiscalizar y multar en el caso que sea necesario.

Por otro lado, desde la compañía se defienden a través de un comunicado firmado por Walmart Chile. En el, la empresa aludida argumenta que los temas medioambientales son trascendentales que ellos y a raíz de esto la institución comercial cumple fielmente con ley 21.100, la cual prohíbe la comercialización de elementos plásticos derivados del petroleo.

Para ellos, la bolsa aludida cumple con estándares internacionales, ya que el polietileno que contiene en su construcción es de baja densidad, enfatizando que su fabricación es a base de fuentes renovables y por esto las bolsas serían "100%" reciclables.

Además, la empresa continua defendiéndose diciendo que el producto es utilizado en diversos países alrededor del mundo y cuenta con certificaciones internacionales las cuales la hacen una bolsa totalmente sustentable y confiable. Incluso, si este sufre algún tipo de daño ellos como empresa la remplazan y al reciclarla será transformada en otro producto.

La polémica está totalmente en desarrollo. Recordemos que desde hace un tiempo entro en vigencia la ley 21.100 la cual prohíbe al comercio entregar bolsas plásticas a los usuarios.

La empresa Comberplast también se contactó con Fayerwayer, y también dio su punto de vista sobre la acusación de Greenpeace:

El plástico es una familia de materiales y no un solo elemento, y esta bolsa es 100% reciclable. Comberplast NO fabrica bolsas plásticas y la empresa está dedicada a la reutilización de plástico y hace décadas que no elabora productos de un solo uso.

La bolsa no infringe la Ley, ya que está hecha fundamentalmente de polímero vegetal y no de petróleo, como lo exige la norma.