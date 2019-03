Se dice que Bohemian Rhapsody podría contar con una secuela

Así lo ha comentado Rudi Dolezal, director de varios videos de Queen.

La película biográfica Bohemian Rhapsody que trata sobre el cantante Freddie Mercury y el grupo de rock Queen tuvo gran éxito ya que además de recibir críticas positivas de la audiencia logró obtener diversos galardones, incluyendo cuatro Premios Óscar por Mejor Actor, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido.

Dicho esto, ahora tenemos que ha surgido el fuerte rumor de una posible secuela de Bohemian Rhapsody que seguiría adelante con la historia del gran Freddie Mercury.

La información fue publicada por el sitio Page Six que entrevistó a Rudi Dolezal, un hombre que fue el director de varios videos de Queen y que era muy cercano a Freddie Mercury, quien asegura que Jim Beach tiene el plan de realizar la secuela de la cinta.

La secuela seguiría después del concierto Live Aid

De hecho dice que el deseo del legendario manager es tan real que actualmente la familia Queen está discutiendo la posibilidad de crear la comentada secuela que comenzaría justo después de la icónica presentación en Live Aid.

Beach fue productor de la película Bohemian Rhapsody que generó más de $870 millones de dólares en todo el mundo y que concluye justo en el mencionado concierto, y Dolezal comenzó a trabajar con Queen con la canción "One Vision" en 1985 y realizó alrededor de 30 videos hasta llegar a "These Are the Days of Our Lives" en 1991, que fue el mismo año donde murió Mercury.

Aunque esto de momento se está manejando como un simple rumor, cabe recordar que el año pasado el guitarrista Brian May sugirió la idea de una posible secuela con los eventos después del Live Aid.

Mientras tanto, el próximo mes de abril la cadena ABC estrenará Queen + Adam Labert Story, un documental sobre la actualidad de la legendaria banda acompañada por el vocalista estadounidense que se popularizó en el concurso American Idol.