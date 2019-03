¿Blade vuelve?: Marvel desarrollaría un reboot violento y para adultos

Parece que Black Widow ya tiene nuevo compañero.

Parece que los chicos de Marvel han decidido seguir el ejemplo de Fox con Deadpool. Hace unos meses supimos que parecen planear una película ultraviolenta para adultos de Black Widow. Y ahora parece que Blade también seguirá ese mismo camino.

Los colegas de We Got this Covered han filtrado la bomba. Afirmando que al interior del estudio están planeando un reboot del legendario cazador de vampiros:

Una fuente cercana a We Got This Covered señala que Marvel está planeando actualmente una película Blade con clasificación R, y siguiendo las burlas de Wesley Snipes el año pasado, se dice que la estrella de la trilogía de la película anterior probablemente participará en el proyecto. Además de eso, se informa que el estudio ya tiene un guión. En el que Eric Brooks entrena a su hija (probablemente Fallon Gray), pero dado que todavía es un borrador inicial, los planes podrían cambiar fácilmente.

Esta fue la misma fuente que reportó la película adulta de Black Widow. Así que el grado de probabilidades de que suceda es considerablemente elevado.

Aunque tal como señala el reporte todo iría en una etapa muy temprana de su pre-producción. Así que pasaría mucho tiempo antes de confirmar completamente este rumor.

Aún así es una excelente noticia tentativa.