Ayuwoki: el origen del "terrorífico" meme que inunda las redes sociales

Una perturbadora imagen de Michael Jackson ha sido bautizada como "Ayuwoki", haciendo referencia a la canción 'Smooth Criminal' del fallecido cantante.

Es pertubador. Es horrible. Sus perfectos pasos de baile y su armoniosa voz aguda no te dejarán dormir en las noches. Se trata de 'Ayuwoki', el nuevo "creepypasta" que abunda en las redes sociales y que pretendente aterrarte con la figura del fallecido cantante Michael Jackson.

Así es como diversos usuarios de las redes sociales han hablado de Ayuwoki, el nuevo meme del momento. Se trata de una versión espantosa del rostro de Michael Jackson que se ha usado de forma humorística. Simulando que es una historia de terror creíble, diversas personas han inventado que es un ser proveniente de otro mundo capaz de aparecer detrás tuyo para asustarte. La versión más común de esto es que podrá aparecer en tu habitación a las tres de la mañana y gritarte un agudo "Hee Hee!", tal como hacía Michael Jackson en sus canciones. Sin embargo, algunas personas exageradamente creativas han inventado más detalles sobre "su existencia".

A la hora de darle un nombre, decidieron bautizarlo como "Ayuwoki". Esto es simplemente una forma mal pronunciada de la letra "Annie, are you ok?" dentro de la canción Smooth Criminal.

Rt o se te aparece EL AYUWOKI a las 3 de la mañana. pic.twitter.com/TR2akyYOWt — ɪᴠᴀʀ (@UriCormick) March 2, 2019

Pero más de uno se debe estar preguntando de dónde salió esta versión alterna del artista. Todo surgió a partir de un video que fue publicado en Youtube en el año 2009. Llamado "My Ghoul Jackson" (Mi Jackson necrófago), se ve al "Ayuwoki" moviéndose por sí mismo.

Según el autor del video, se trata de una figura animatrónica de Elvis Presley. Por supuesto, le aplicó modificaciones al vestirlo con un traje del rey del pop y ponerle una máscara comprada en Ebay.

Curiosamente en ese entonces al video no se le dio mucha relevancia. Sin embargo, solo bastó que alguien lo encontrara para que se hiciera famoso en el mundo latino.

Memes y "Hee Hee!" por doquier

Desde este coincidencial descubrimiento, las redes sociales han estado llenas de memes sobre Ayuwoki. Así, en Twitter no le han dado tregua al tema y siguen replicando las supuestas historias de terror.

Como todo meme, no deja de ser absurdo; pero algunas publicaciones han resultado ser muy graciosas. Esta es una selección de solo unas cuantas:

Cuidado con el ayuwoki que sale a estas horas hee hee pic.twitter.com/9YcWZoCNk5 — Wladek (@wladekszpillman) March 3, 2019

Ayúdenme a reportar esta cuenta que anda subiendo fotos mías sin mi autorización #CuentaFake pic.twitter.com/Gt4Pje2SoH — El Ayuwoki (@ElAyuwoki1) March 3, 2019

Según ella Ayuwoki es ella:

Y dijo que supuestamente existe , ahora si me estoy cagando del miedo 🙁

pic.twitter.com/hJAp60QvSr — 도쿄 ~ ♡🎹 (@SenoritaYoongi) March 2, 2019