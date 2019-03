Avengers: Endgame ya ha sido terminada de manera oficial

Fanáticos del universo cinematográfico de Marvel regocíjense, ya que se ha confirmado que Avengers: Endgame ha sido oficialmente completada. Esto se confirmo el pasado día 8 de Marzo.

Según los hermanos Russo, la edición del último filme de los vengadores ha concluido y ahora solamente queda esperar su lanzamiento. Esto significa que ya no habrá más retoques, ni reediciones, sino que el corte final fue hecho.

Esto se confirmó gracias a una publicación en Twitter del perfil oficial de los mismos hermanos Russo. La cual es la siguiente.

Last day of editorial Sundae Bar. Picture is locked… pic.twitter.com/IzC1txDrii

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 8, 2019