Jugando con gran sonido y comodidad: Review de los audífonos Razer Nari [FW Labs]

Probamos este headset con sonido THX Spatial, conexión inalámbrica y soporte para Razer Chroma.

En la actualidad los audífonos para gaming se han convertido en un accesorio básico para los jugadores ya que les permiten apreciar al máximo el apartado sonoro y tener una comunicación óptima con sus compañeros.

Razer es una compañía especializada en periféricos para videojuegos que tiene muchos años con importante presencia en la industria, y por supuesto los audífonos son algunos de sus productos más populares, sobre todo desde que en 2016 adquirieron THX.

La línea Razer Nari

Para comenzar deben saber que Nari es una familia de audífonos inalámbricos circumaurales y sonido THX que cuenta con tres miembros: Nari Essential, Nari y Nari Ultimate.

Hoy nos toca analizar el modelo intermedio Nari que es prácticamente idéntico al modelo Nari Ultimate, a excepción de que carece de la tecnología Hypersense que hace que el dispositivo ofrezca una experiencia háptica, es decir que vibra de acuerdo a las acciones.

Presentación del producto

Como pueden ver en las imágenes, el producto viene en un atractivo empaque con los colores típicos de Razer que al abrirse desde el frente descubre a los audífonos colocados en un molde que de hecho sirve perfectamente para guardarlos de forma segura.

Además del headset, dentro de la caja encontrarán el instructivo (y en su interior una planilla de calcomanías), un cable USB-microUSB para carga y un cable de 3.5mm.

Características técnicas

Audífonos

Frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: 32Ω a 1 kHz

Sensibilidad (@1 kHz): 107 ± 3 dB

Potencia de entrada: 30 mW (Máximo)

Drivers: 50 mm con imanes de neodimio

Diámetro de la cúpula del oído interno: Ancho 56mm / Largo 67mm

Tipo de conexión: Inalámbrica con Transceptor USB a 2.4GHz / analógica por 3.5mm

Alcance de la conexión inalámbrica: 12 metros

Duración de la batería: Hasta 14 horas con iluminación Razer Chroma / 20 horas sin iluminación Razer Chroma

Micrófono

Frecuencia de respuesta: 100 – 6.5 kHz

Relación señal/ruido: Mayor de 50 dB

Sensibilidad (@1 kHz): -42 ± 3 dB

Patrón de recepción: Unidireccional

Diseño cómodo y atractivo

Dejando por un momento los datos técnicos pasamos a su diseño físico que nos deja la impresión de un producto premium con un atractivo aspecto en color negro pero adornado con luces RGB compatibles con Razer Chroma en los auriculares.

Y aunque al primer vistazo podrían parecer algo toscos o demasiado grandes, descubrí que son los más cómodos que he utilizado hasta la fecha.

Digo esto debido a que las almohadillas están rellenas de gel refrigerante que son sumamente suaves y en ningún momento me hicieron sudar, y además vienen con unos canales ocultos para evitar la presión de las gafas, por lo que las estuve usando por horas sin ninguna molestia.

También ayuda que son relativamente ligeros, tienen una diadema autoajustable con material transpirable, y los auriculares se pueden girar en 90 grados para mejor ajuste en la cabeza y para que no causen molestia al colocarlos sobre los hombros o en alguna superficie.

La libertad que ofrece el modo inalámbrico en PC y en PlayStation 4 es grandiosa, pero gracias al cable de poco más de un metro también resulta cómodo jugar de forma alámbrica en Xbox One, e incluso agradezco que una de las terminaciones del cable sea en forma de L para que el conector no se doble en la parte inferior del control.

Controles en el headset

En la parte frontal del auricular izquierdo se incluye el micrófono retráctil que por cierto enciende en color rojo cuando se encuentra en Mudo, y por detrás se encuentra el botón de encendido, el botón de Mudo, la rueda para regular el volumen del juego y el chat de voz, un led indicador, el conector de 3.5mm y un puerto de carga microUSB.

Por su parte, en el lado derecho está la rueda del volumen general y se oculta el transceptor USB inalámbrico que salta al realizar presión sobre él.

Audio

Finalmente llegamos al apartado más importante de este dispositivo que se puede utilizar de forma inalámbrica con PC, Mac y PS4, y con cable en Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

Lo estuve probando sobre todo con videojuegos en PC, PS4 y Xbox One y en términos generales puedo decir que la calidad de sonido es realmente buena, principalmente en sonidos bajos y medios.

Un elemento a destacar es el uso de la tecnología THX Spatial Audio que ofrece un efecto envolvente de 360 grados y que realmente marca diferencia, sobre todo en videojuegos ya que permite un grandioso nivel de inmersión al ponernos enmedio de la acción.

El aislamiento del ruido exterior no es total, pero es bastante bueno y permite concentrarse en el juego o película sin recibir interferencias.

Otro punto que me agradó es la rueda para balancear el sonido del juego y del chat, ya que funciona de forma intuitiva en PC para cambiar entre dos salidas de audio, y en consolas logra realizar buenos ajustes dependiendo de la situación.

En cuanto a la conexión inalámbrica, en el papel se habla de 12 metros de alcance pero en mi experiencia alcancé a alejarme a una distancia de alrededor de 7-8 metros que es bastante bueno considerando para lo que está diseñado.

Así que en general me parecen excelentes para jugar y disfrutar de películas, aunque para música algunos sentirán que se quedan cortos, sobre todo los audiófilos.

Micrófono

El micrófono se puede ajustar a la preferencia de cada usuario debido a que es flexible, y como ya mencioné cuenta con un indicador en color rojo en la punta cuando se encuentra en Mudo.

Este apartado tuvo un detalle en mi experiencia de uso ya que cuando jugué la mayoría de los títulos me comentaban que me escuchaba fuerte y claro, pero en algunas ocasiones – sobre todo cuando teníamos chats grupales – sucedía que me escuchaban algo lejano, aunque esto bien pudo deberse a problemas externos ya que en general la comunicación era nítida.

El micrófono cuenta con un patrón unidireccional y una amplia frecuencia de respuesta, además de que cancela de buena forma el ruido ambiental, algo muy útil cuando se juega en entornos sin silencio.

Razer Synapse para sacar el máximo provecho

Una característica interesante de los Razer Nari es que se pueden configurar y personalizar con el software Synapse.

De esta manera pueden configurar múltiples elementos técnicos y estéticos como realizar una calibración, activar/desactivar el THX Spatial Audio, modificar la claridad de la voz, reducir el ruido de fondo, e incluso personalizar el sonido con un ecualizador de diez bandas.

En cuanto a lo estético, hay opciones para cambiar los efectos e intensidad de la luz RGB como dejarla fija en un color, hacer que "respire" o que esté rápidamente cambiando entre docenas de tonalidades. Incluso es compatible con otros dispositivos compatibles con Razer Chroma y con bombillas Philips Hue para crear conjuntos visuales más avanzados.

Aunque a los inexpertos podría resultarles complicado usar Synapse, sin duda se agradece la opción de poder tener acceso a un mayor grado de personalización del dispositivo.

Conclusión

Los audífonos Razer Nari están entre los mejores dentro de su rango de precio ya que ofrecen una gran calidad de audio para jugar y cuentan con un diseño que me pareció sumamente cómodo que es perfecto para sesiones largas gracias a sus grandiosas almohadillas y el ajuste automático de la diadema.

Ofrecen la ventaja de la conexión inalámbrica y una experiencia inmersiva a través de la tecnología envolvente de THX, además de que cuentan con una buena autonomía y tiene amplias opciones de configuración a través de su software.

En este enlace pueden conocer más detalles de los audífonos Razer Nari que actualmente tienen un precio de entre USD $130 y USD $150.