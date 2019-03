BTS ARMY atentos, que Mattel anunció fecha de lanzamiento de muñecos en México

Si adoras a la banda BTS y vives en México, no hay mejor noticia para ti el día de hoy. Ya que la marca de juguetes Mattel ha decidido lanzar sus muñecos de los miembros de BTS.

Además, los precios no están elevados por los cielos, y son bastante accesibles, costando solamente $400 pesos cada uno. Cada muñeco medirá unos 29 centímetros de alto y vendrá articulados en 11 puntos. Además de que vestirán prendas icónicas que seguramente los fanáticos de todo el mundo reconocen.

El anuncio de que llegarían a México vino de parte de Mattel mismo dentro de sus redes sociales. En donde dijeron que saldrán a la venta en verano, era ser mucho más específicos. Serán lanzados a nivel mundial el día 1 de Septiembre del 2019.

Por ahora, puedes ver el nivel de detalle que se está manejando en estas figuras de colección. Un detalle que llega incluso a emular los hoyuelos del rostro. Cosa que casi no se ve en ningún otro producto

You can call him an artist, you can call him an idol… 💜 #BTSDollsOfficial #BTSxMattel pic.twitter.com/2rVdAcJWkH

— Mattel (@Mattel) March 19, 2019