Apple quiere que se declare inadmisible demanda colectiva de Odecu en Chile por obsolescencia programada

Apple pidió a la justicia chilena que se declare sin efecto la demanda de la "Organización de Consumidores y Usuarios". Mire la respuesta del organismo.

Apple Chile pidió este martes 26 de marzo a los Tribunales de Justicia que se declare inadmisible la demanda colectiva que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) realizó contra el gigante tecnológico por la llamada obsolescencia programada.

Según el texto presentado por la empresa de Tim Cook en el 23 Juzgado Civil de Santiago, Odecu "no realizó una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifican razonablemente la afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores".

Apple agrega sobre esto que, "la falta de exposición clara y específica, por parte de Odecu, acerca de la naturaleza del vínculo contractual entre Apple Chile y los usuarios de teléfono iPhone impide considerar que la acción colectiva cuenta con una justificación razonable de la afectación del interés colectivo de los consumidores".

El recurso además expone que, la Odecu "no expone claramente en qué consistiría el supuesto defecto" en el que la demanda estaría fundada, porque no aclararía si este sería en los mismos celulares, en sus baterías, en el sistema operativo o en las actualizaciones del sistema operativo ni tampoco en qué teléfono sería el afectado.

Apple vs Odecu

La demanda colectiva de Odecu habla de la obsolescencia programada que relentiza los equipos después de cada nueva actualización.

Estos equipos son: iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017.

Odecu señala a través de su presidente Stefan Larenas que más de 190.000 personas se han inscrito contra la empresa de la "Manzanita".

“estamos frente a un monstruo muy grande que pisa fuerte y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer mucha fuerza, no sólo con las 190 mil personas que tenemos inscritas en Chile, sino sumar el apoyo de otras organizaciones internacionales y que también demanden daños y perjuicios contra Apple, porque es un tema mundial”.

Odecu ahora se reunirá con el Sernac para obtener más apoyos e incluso desde Argentina, Perú, Colombia, Brasil, El Salvador, México y Panamá también quieren seguir el mismo camino.