Apple lanzó los nuevos AirPods con carga inalámbrica y ya están a la venta

Dennos un respiro.

Por tanto tiempo rumoreados y como si se tratara de nada especial, Apple lanza los nuevos AirPods a través de su web oficial.

Las diferencias radican en dos grandes puntos. El primero es que ahora tienen case con carga inalámbrica, algo que debió suceder hace bastante y que puedes activar Siri con la voz a través de un comando.

Ambas son conveniencias bastante agradables y útiles, pero no sabemos si al nivel de poder cobrar 200 dólares, que es lo que están pidiendo por esta nueva versión, mientras los anteriores se mantienen 159 dólares.

Ahora, si ya tienes los antiguos y quieres comprar solo el case puedes hacerlo, te costará 79 dólares.

Gracias a su nuevo chip H1, Apple clama que esta nueva versión de los audífonos inalámbricos que marcaron la ruta del resto por los años siguientes a su lanzamiento serán aún más rápidos en conectarse y cambiar de dispositivo, como también se reducirá la latencia en juegos, además de mejor sonido.

No, no son baratos, pero son Apple ¿Qué esperaban, un regalo? No señores. De momento nosotros esperaremos a probarlos antes de dar un juicio por su precio, que por cierto, fue la misma discusión que hubo el 2016 con la primera versión.

Ahora mismo los puedes comprar en la página de Apple y ya el 27 de marzo podrían estar en tu puerta.

ACTUALIZACIÓN: Además hay un nuevo color de case con batería, "Pink Sand", antes solo estaban en negro y blanco: