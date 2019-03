Apple se lanza contra Android y Facebook en nuevo anuncio del iPhone basado en la privacidad

Palos van, palos venían.

Apple estrenó un nuevo anuncio para YouTube y televisión donde se pone en la palestra el tema de la privacidad.

Con los últimos hechos acontecidos con Facebook, la protección de datos personales y privacidad de los usuarios ha tomado un nuevo aire en pos de que la gente se preocupe.

Si a esto se le suma que a través de los años Tim Cook siempre ha tomado una postura clara sobre la privacidad, incluso justificando que su asistente personal Siri no sea tan inteligente como Google Assistant en pos de no entrometerse con los usuarios, tenemos una receta perfecta que hace desconfiar en cualquiera que no tenga una manzanita atrás. Al menos así lo perciben muchos usuarios norteamericanos.

Además, se suma al tema la campaña del terror que ha hecho Estados Unidos contra Huawei, que está en el fuego cruzado por la guerra comercial que existe con China, donde la administración Trump bloquea la venta de dispositivos de la marca oriental, como también su infraestructura, basados en acusaciones que a través de los años aún no muestran fundamento.

Tanta ha sido la presión que hasta trabajan en un sistema operativo que no sea Android, que es estadounidense. Todo lo anterior, que se ha convertido en una sola gran bola de nieve es de lo que se cuelga Apple para decir en un spot que "si la privacidad es importante en tu vida, debería preocuparte en el teléfono donde está toda tu vida. Privacidad. Eso es iPhone".

No nos cabe ninguna duda de que los haters de Apple arderán de rabia con este comercial, pero lo que no saben es que eso mismo ayuda a la empresa de Cupertino a amplificar su mensaje y discurso, que ya está muy implantado en la piel y mente de sus fieles consumidores.