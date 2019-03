Recogen firmas para que el movimiento antivacunas sea incluido en reconocido videojuego de enfermedades

En las primeras semanas del año nos enteramos que la OMS había clasificado al movimiento antivacunas como una gran amenaza para la salud a nivel mundial. Desde luego esta decisión no fue una ligereza, pues la organización considera que sus adeptos podrían revivir el peligro de enfermedades que hasta hace poco eran controladas.

El movimiento antivacunas se ha convertido en un fenómeno preocupante a lo largo del globo. Numerosas discusiones médicas y éticas se han dado a partir de su existencia. Hasta los propios hijos de los polémicos antivacunas están buscando desesperadamente cómo proteger su salud.

El tema es tal que ha trascendido de los medios de comunicación hasta llegar a los videojuegos. De hecho, a los creadores de un título en particular les ha llamado la atención todo el problema que representa este movimiento. Se trata de un juego muy famoso llamado Plague Inc.

Plague Inc. es un videojuego de estrategia que simula la creación de un patógeno muy peligroso. El jugador representa a esta enfermedad, que debe mutar y convertirse en una seria amenaza para la humanidad. Para ello deberá expandirse por todos los países del mundo y matar personas hasta provocar la extinción de la especie. Sin embargo, hay que enfrentarse ante dificultades como el clima, la buena atención médica y el desarrollo de una posible cura.

Millones de descargas en Android, iOS y Steam ha tenido este título y, francamente, hay que reconocer lo entretenido que es. Su fama es tal, que sus jugadores han sugerido la creación de un nuevo escenario en donde se incluya a los antivacunas. Al parecer, esto podría ser toda una realidad.

A través de foros como Reddit los jugadores le han solicitado al equipo de Ndemic Creations que incluyan a los antivacunas en el juego. De esta forma, se convertirían en una ayuda para que el jugador logre más fácilmente su cometido.

Este incentivo fue concretado a través de una recolección de firmas en Change.org. La petición llegó hasta los oídos de los desarrolladores, quienes afirmaron que aceptarían si llegaban al menos a 10.000 firmas.

Ok, fine! 😛 If this petition gets to 10k, will add a specific new anti-vaxxer scenario to Plague Inc. https://t.co/DJjmRFpOMa

En tan solo unos días se completó la meta de forma exitosa y aplastante. En estos momentos ya casi 22 mil firmas fueron recolectadas, causando la emoción de los jugadores.

Finalmente ocurrió: el equipo de Ndemic Creations aceptó el reto de incluir próximamente a los antivacunas. A través de Twitter anunciaron que crearían un escenario específico en el que el movimiento ayudaría al jugador. No obstante, la fecha en la que sería incluida esta novedad no fue especificada.

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 26, 2019