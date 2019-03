Reportan que Anthem está inutilizando consolas PlayStation 4

Anthem tiene poco más de una semana en el mercado y ahora tenemos que se está enfrentando a un problema que luce grave ya que se ha reportado que tiene un error que está inutilizando algunas consolas PlayStation 4 (vía ShackNews).

BioWare solucionó una serie de problemas técnicos con un parche de día uno, pero desde hace algunas horas han circulado reportes desde Reddit donde usuarios aseguran que al estar jugando Anthem la consola se reinicia o incluso ha quedado completamente inutilizada.

Aunque en un principio se pensó que era un problema aislado, comenzaron a surgir docenas de casos similares y hasta hay algunas personas que aseguran que Sony está al tanto ya que dicen haber recibido el reembolso total de su compra en PlayStation Store.

Horas después de los reportes en foros y redes sociales, Electronic Arts a través de su cuenta en Twitter "EAHelp" comentó que están al tanto del asunto y que se encuentran investigando la situación, solicitando a los usuarios que envíen el reporte del error cuando les aparezca la pregunta en pantalla.

We’re aware of a crashing issue some of you have been reporting for #AnthemGame. We’re investigating and ask that you share your crash data reports when prompted. If you have, we’ll be reaching out to gather info; if not, please reply to this thread on AHQ:https://t.co/36P21YFjYL

— EA Help (@EAHelp) March 4, 2019