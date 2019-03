Estos son todos los estrenos de anime que llegarán en otoño y primavera del 2019

Una nueva temporada, una nueva lista de anime por ver.

Al igual que cada tres meses, volvemos nuevamente con la lista de las series, películas y demás producciones anime que llegan para esta temporada. En Japón está recién iniciada la primavera y el anime para comenzar con épocas más cálidas del año ya está listo.

Así, un montón de producciones de anime van a ser estrenadas en esta época. Sin embargo, el público está esperando la llegada de dos principales destacados. Por un lado, tenemos a la segunda temporada del todopoderoso Saitama en One Punch Man. Por el otro, tenemos a la aguerrida legión de reconocimiento luchando por la supervivencia contra los titanes en la segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan. Eso no quiere decir que no hayan más producciones destacables, como por ejemplo la adaptación que Ultraman que lanzará Netflix próximamente.

Como siempre traemos la lista de series, películas y OVAs de anime que llegarán en los próximos meses. La lista que aparece a continuación está organizada en orden cronológico, por lo que si quieres dedicarte a ver cada una de estas creaciones una por una, sabrás por dónde comenzar:

Series anime

Segunda temporada de One Punch Man (2 de abril)

(2 de abril) Diamond no Ace: Act II (2 de abril)

(2 de abril) YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world / Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo YU-NO (2 de abril)

(2 de abril) Yatogame-chan Kansatsu Nikki (4 de abril)

(4 de abril) Segunda temporada de Hangyakusei Million Arthur (4 de abril)

(4 de abril) BAKUMATSU Crisis (5 de abril)

(5 de abril) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (6 de abril)

(6 de abril) Mix (6 de abril)

(6 de abril) Fruits Basket (6 de abril)

(6 de abril) Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu (6 de abril)

(6 de abril) Senryuu Shoujo (6 de abril)

(6 de abril) Ao-chan Can't Study! / Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai (6 de abril)

(6 de abril) Shoumetsu Toshi (7 de abril)

(7 de abril) We Never Learn / Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai (7 de abril)

(7 de abril) Kono Oto Tomare! (7 de abril)

Gunjou no Magmel (7 de abril)

(7 de abril) Fairy Gone (8 de abril)

(8 de abril) Mayonaka no Occult Koumuin (8 de abril)

(8 de abril) Nande Koko ni Sensei ga!? (8 de abril)

(8 de abril) RobiHachi (8 de abril)

(8 de abril) Hachigatsu no Cinderella Nine (8 de abril)

(8 de abril) Namu Amida Butsu!: Rendai UTENA (8 de abril)

(8 de abril) Joshikausei (9 de abril)

(9 de abril) Chou Kadou Girl 1/6 (9 de abril)

(9 de abril) Nobunaga-sensei no Osanazuma (9 de abril)

(9 de abril) Isekai Quartet (10 de abril)

(10 de abril) Kenja no Mago (10 de abril)

Carole & Tuesday (10 de abril)

(10 de abril) Strike Witches 501 Butai Hasshin Shimasu! (10 de abril)

(10 de abril) Sewayaki Kitsune no Senko-san (10 de abril)

(10 de abril) Sarazanmai (12 de abril)

(12 de abril) Tercera temporada de Bungou Stray Dogs (12 de abril)

Kidou Senshi Gundam: The Origin – Zenya Akai Suisei (29 de abril)

Segunda parte de la tercera temporada de Attack on Titan (29 de abril)

(29 de abril) Hi no Tori: Dogo Onsen-hen (abril de 2019)

(abril de 2019) I'm from Japan / Jimoto ga Japan (abril de 2019)

(abril de 2019) KING OF PRISM -Shiny Seven Stars – (abril de 2019)

– (abril de 2019) Aikatsu Friends!: Kagayaki no Jewel (abril de 2019)

(abril de 2019) Soukyuu no Fafner: THE BEYOND (17 de mayo)

Películas

Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (1 de marzo)

(1 de marzo) LAIDBACKERS (5 de abril)

(5 de abril) Pandora to Akubi: Kouya no Juugeki-sen (5 de abril)

(5 de abril) Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire (12 de abril)

(12 de abril) Hibike! Euphonium: Chikai no Finale (19 de abril)

(19 de abril) Birthday Wonderland (26 de abril)

(26 de abril) Koutetsujou no Kabaneri: Unato Kessen (10 de mayo)

(10 de mayo) Promare (24 de mayo)

Hakubo (24 de mayo)

(24 de mayo) Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no Uso (31 de mayo)

(31 de mayo) Kaijuu no Kodomo (7 de junio)

(7 de junio) Ta ga Tame no Alchemist (14 de junio)

(14 de junio) Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai Movie (junio 15)

(junio 15) Girls und Panzer Saishuushou 2 (15 de junio)

(15 de junio) Cencoroll: Connect (29 de junio)

(29 de junio) Frame Arms Girl: Kyakkyau Fufu na Wonderland (junio de 2019)

OVAs y especiales