Esas malas traducciones españolas del japonés en juegos y anime

En cuanto a traducciones del japonés a anime y videojuegos, España es considerado como el peor en el área, pero para ser justos, traducir no es sencillo.

Aunque no nos centramos completamente en “La Doctrina Egoísta” que hace su aparición en Dragon Ball Super. Veremos varias de las traducciones en el Anime que no le salieron muy bien al país español. Claro, si quieren después veremos las latinoamericanas, que tampoco se salvan de las malas traducciones. Hay que ser justos. La traducción nunca es fácil y más si hablamos de un idioma como el japonés.

La Doctrina Egoísta

El nombre original de esta es Migatte no Gokui (身勝手の極意) la cual hace referencia a varios conceptos que, si quieres verlos, te dejamos la nota que lo explica más a fondo. En resumen, en España tomaron la palabra “Migatte” a manera de egoísmo. Ya que esta hace referencia a la acción que alguien o algo realiza sin consentimiento o permiso de alguien.

Sin embargo no es una acción que revele malicia de parte de quien la realice, es un movimiento instintivo. Un ejemplo de ese movimiento es la respiración propia, que previo a que leas estas líneas, es instintiva y no consciente. No piensas en respirar, solamente lo haces por instinto. Perdón por desactivar tu respiración automática.

Por otro lado tenemos la palabra “Gokui” que no, no tiene que ver con Goku aunque es curioso que se parezcan un poco. Está hace referencia al dominio o maestría de algo. Por lo que la traducción más adecuada sería “La maestría del instinto” o “El control del instinto”. Claro, España tuvo la mitad bien y el resto del mundo la otra mitad. Es un empate digamos.

Onda Vital

El ataque por excelencia de Goku fue toda una sensación cuando fue traducido en España, y no por las razones correctas. La técnica proviene de la casa que se la enseñó a Goku, la casa de artes marciales. En este caso, es la Kame House.

En japonés, Kame significa Tortuga, al juntarla con la palabra en inglés de casa, tenemos que la escuela original de Goku fue la Casa de la Tortuga. Sin embargo traducir el ataque emblema de esta casa no es algo tan sencillo, puesto que podría ni siquiera ser japonés.

Kamehameha fue el nombre que recibieron seis generaciones de reyes en Hawaii. De acuerdo a varias fuentes, la esposa de Akira Toriyama fue quien le dijo que nombrara así su ataque. Honestamente no suena muy alejado de la realidad cuando vemos que Toriyama nombró a sus personajes con nombres de comida, ropa interior y electrodomesticos.

Sin embargo el nombre queda perfecto por su inicio y terminación. Comienza con la palabra japonesa para tortuga (Kame) y termina con la palabra para onda u ola (ha).

Sin embargo, no hay ningún indicio de la palabra vital en esa palabra. Por lo que la mejor opción es que tomaron en América Latina y países de habla inglesa. Dejar el ataque sin traducir y pronunciarlo con su nombre original.

Aunque si quieren una aproximación a lo que puede significar, Kamehameha se escriba así en japonés かめはめ波, siendo el único kanji presente el de “ola” y se podría traducir de la siguiente manera (Enfasis en “podría”): La onda revoltosa de la tortuga. De nada.

Don Pepe y sus Globos

Para desmentir un poco lo que ya se tiene muy establecido veamos lo siguiente. El título original de Bomberman en japonés es Bakudan Otoko (爆弾男) lo cual significa literalmente Hombre (Otoko) Bomba (Bakudan). Pero la traducción que supuestamente le dio España a esta franquicia de juegos es “Don Pepe y Sus Globos”. Obviamente, dicha traducción no tiene sentido, la veas por donde la veas, ya que Pepe sería pronunciado exactamente igual en japonés y se escribiría ペペ.

Pero como dije, vamos a desmentir. Don Pepe y Sus Globos es una versión pirata del juego Balloon Hopper, que se publicó en la revista británica Your Computer en el año 1983. Pero se confundió con una versión pirata de Bomberman, titulada Pepe y los globos, esta distribuida por la revista Load ’n’ Run en 1985. Estás dos revistas tenían la finalidad de vender copias de juegos piratas. Sin embargo, si fue su interpretación del título del juego por alguna extraña razón. No es la traducción oficial pero si la pirata.

Final Fantasy VII

Este juego se hizo famoso a nivel mundial por la traducción tan horrible que se la dio en España. Tiene tantas malas traducciones y un manejo tan pobre del mismo idioma español que es imposible poner todo en una sola nota.

Básicamente todo el juego es una obra maestra de la mala traducción. Es por eso y para que te rías un poco, que te dejo estos bonitos ejemplos de todo lo que no debes hacer a la hora de traducir.