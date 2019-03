Se anuncia Angry Video Game Nerd I & II Deluxe para consolas

Si eres de los de la vieja escuela e Youtube, seguramente conociste al Angry Nintendo Nerd. Quien eventualmente cambió su nombre a Angry Video Game Nerd. Este tipo, llamado James Rolfe, fue uno de los pioneros en esta plataforma y uno de los más grandes.

Hasta el día de hoy sigue haciendo videos sobre juegos horribles de consolas viejas, bajo el personaje de “The Nerd”. A lo largo de los años creó toda una mitología basada en su personaje que eventualmente, culminó en dos videojuegos y una película.

Su dos videojuegos retoman el estilo de juegos de plataformas clásicos de la era del Nintendo Entertainment System. En donde la dificultad era muy elevada y cualquier error te podía llevar a la pantalla de Game Over.

Sin embargo, pese a que son juegos independientes, tuvieron una buena aceptación de parte de los jugadores. Además de que su gameplay es preciso, bueno y fluido. En sus juegos hay incontables referencias y parodias a juegos como Castlevania, Mega Man y al juego de Silver Surfer.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter. La empresa desarrolladora FreakZone anunció que lanzará para consolas los dos juegos juntos.

ANGRY VIDEO GAME NERD 1 & 2 DELUXE. BOTH GAMES. ENHANCED. SOON. Yes, we’re developing for consoles. Go try it out it at PAX South TODAY! pic.twitter.com/hrMwWm9N2X

