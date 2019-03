Colombia: La Amazonía concentra gran parte de la deforestación de todo el país

Un estudio del IDEAM señaló que un 75% de las detecciones deforestación en Colombia se dieron en la Amazonía en el último trimestre de 2018.

El tema ambiental ha activado las alarmas en todo el mundo en los últimos años. A pesar de que los riesgos del cambio climático y el calentamiento global son inminentes, las cosas no han hecho más que empeorar. Colombia no es una excepción, pues se ha revelado recientemente que una región vital a nivel mundial todavía está siendo víctima de la intervención humana. Esta no es otra más que la Amazonía.

El Amazonas alcanza su mayor nivel de deforestación de los últimos años Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la cuenca del Amazonas enfrenta su mayor deforestación de la última década.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reveló en un estudio reciente que la Amazonía sigue siendo víctima de la tala indiscriminada. Concretamente, la región concentraría un 75% de las detecciones de deforestación de todo el país. Por otro lado, la región Andina tuvo una disminución de un 9% en esta medición. La cifras se dieron durante el último trimestre de 2018 (octubre-diciembre) en comparación al periodo anterior.

El estudio fue realizado a partir del procesamiento digital de imágenes por satélite. Esto, con el objetivo de tener control sobre los principales núcleos de deforestación presentes en Colombia. Así, se detectan cambios producidos por tala ilegal, cultivos ilícitos, incendios forestales, etc.

¿Dónde se concentra la deforestación?

Según el IDEAM, fueron seis los principales núcleos de deforestación que se encontraron en Colombia. Sin embargo, cinco de ellos se encuentran en la región noroccidental de la Amazonía. El núcleo restante se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los departamentos con mayores cantidades de deforestación son Caquetá (45,9 %), Meta (13,1%) y Guaviare (9,8 %). En estos territorios hubo una reducción de al menos unas 43.000 hectáreas de bosque. En cuanto a municipios, la principales pérdidas se dieron en Cartagena del Chairá (Caquetá, 17,7%); San Vicente del Caguán (Caquetá, 16,9%); Solano (Caquetá, 10,7%); Puerto Guzmán (Putumayo, 5,6%), y San José del Guaviare (Guaviare 4,4%).

19 % de las detecciones tempranas se localizaron en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), siendo los parques nacionales naturales Sierra Nevada de Santa Marta, Tinigüa, Serranía de Chiribiquete y La Macarena los que presentaron las mayores afectaciones.