Científicos crean alcohol que no daña el hígado ni causa resaca

El milagro de la ciencia que todos estaban esperando.

La cerveza y en general todas las clase de alcohol son considerados como un importante lubricante social; al que la ciencia y la tecnología le han dedicado décadas enteras de estudio.

Sin embargo en todo ese tiempo no había sido posible producir la bebida etílica perfecta. Una que detonase todos sus atractivos sin traer como consecuencia la temida resaca, ni el daño al hígado. Pero estaría a punto a cambiar.

De acuerdo con un artículo de Futurism, existe un loco, el profesor e investigador David Nutt del National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism at the National Institute of Health (NIH); quién ha desarrollado un ambicioso proyecto llamado Alcarelle.

El nombre tal vez ahora no diga nada, pero si todo sale bien dentro de cinco años pasará a la historia. Por haber lanzado el primer producto de alcohol sintético que no produce resaca, ni causa daño hepático.

Sabemos en qué parte del cerebro el alcohol tiene sus" buenos" efectos y sus "malos" efectos. Así cómo qué receptores particulares median eso: los Gaba, el glutamato y otros como la serotonina y la dopamina. Los efectos del alcohol son complicados, pero … puedes apuntar a las partes del cerebro que deseas estimular.

Este alcohol sintético de hecho también permitirá modificaciones a la medida de la intención. Por lo que sería posible en teoría elegir qué efectos produce. Sin llegar a emborrachar al bebedor en ningún momento.

La bebida Alcarelle fue creada y perfeccionada hace tiempo. Pero en la actualidad sólo Nutt y sus amigos la estaría consumiendo en privado. Ya que el producto no ha iniciado el proceso de regulación para ponerse a la venta.

La buena noticia es que la compañía habría anunciado un plan estratégico para que, al término de un lustro, por fin puedan iniciar con su comercialización.

Creemos que tendrán muchos clientes potenciales.