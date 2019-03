Alcalde en Rusia rindió juramento con el tema principal de Star Wars

Se ha viralizado un video donde el alcalde de la ciudad de Bélgorod en Rusia llegó a rendir juramento acompañado con música de Star Wars (vía BBC).

Como pueden ver en el video, el alcalde Yuri Galdun es anunciado y mientras sube al estrado se puede escuchar el tema principal de Star Wars, que corta para que comience con el juramento.

Aunque todo quedó en un momento divertido, resulta que la directora cultural Lyudmila Grekova decidió renunciar debido a este curioso incidente.

Aunque primero se había comentado que la situación había sido por un error del encargado del sonido, Grekova comentó que decidió reemplazar la música por algo más moderno, pero desafortunadamente desconocía su origen.

Decidimos reemplazar la música para tener algo más moderno, pero no revisamos de dónde provenía. No hubo mala intención. Yo misma insisto en no tener contenido extranjero, y este es el resultado.