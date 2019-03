Mapa muestra dónde puedes o no puedes tomar agua del grifo: Chile y Costa Rica los únicos permitidos en Latinoamérica

Un sitio canadiense basándose en información del centro de Prevención y desastre de Estados Unidos recomienda dónde puedes beber agua tranquilo.

El agua es un elemento vital, privatizado en varios países del mundo, pero que además no siempre tiene las normas sanitarias correctas.

Por eso un mapa diseñado por el sitio canadiense Globehunters, muestra cuáles son los países donde se puede beber agua del grifo de manera segura y cuáles son aquellos donde es recomendable no hacerlo.

¿Dónde tomar agua del grifo?

La información ha sido proporcionada por la agencia de prevención y desastres de Estados Unidos y Centro para el control de Enfermedades (CDC).

En este mapa se muestran 187 países que no serían seguros para el consumo de agua. Esto no significa que no sea potable o que haga mal para la salud, pero eventualmente se recomienda no hacerlo por posible contaminación de algunos componentes.

La organización Mundial de la Salud de hecho establece que algunos factores que se deben considerar para decir que las fuentes líquidas pueden estar mal son: Los agentes infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica como factores de riesgo.

Según la OMS las fuentes de agua son:

1300 millones de personas con servicios básicos, es decir, con acceso a una fuente mejorada de suministro a menos de 30 minutos en un trayecto de ida y vuelta.

263 millones de personas con servicios limitados, o sea una fuente mejorada de suministro para acceder a la cual se precisan más de 30 minutos.

423 millones de personas que se abastecen de agua procedente de pozos y manantiales no protegidos.

159 millones de personas que recogen agua superficial no tratada en lagos, estanques, ríos o arroyos.

En el mapa provisto por Globhunters se muestra a Chile y Costa Rica como los únicos países de Latinoamérica con buenas condiciones de su servicio de fuentes líquidas, mientras Brasil, Argentina y México se encuentran en la otra vereda.