Your Name ficha a director de Spider-Man para su versión Live-Action

Marc Webb parece ser el indicado para dirigir esta complicada adaptación.

No hay lugar para discusiones. Your Name es una de las mejores películas de Anime de los últimos tiempos. Y si no la conocen deberían darle una oportunidad ahora que está en Netflix. De preferencia sin investigar antes de qué trata la trama.

Desde hace bastante tiempo Toho, Paramount Pictures y Bad Robot han estado intentando producir una adaptación en live-action. Sin embargo no habían podido ponerse de acuerdo sobre el director indicado para intentar la complicada acrobacia. Hasta ahora.

De acuerdo con un reporte exclusivo de Deadline las tres entidades habrían elegido a Marc Webb; como responsable de crear esta nueva versión de Your Name. Genki Kawamura, productor de la cinta original fue el encargado de confirmarlo:

Marc fue nuestra primera opción para dirigir esta interpretación renovada de la película; desde el momento mismo en que exploramos la posibilidad de crear versión estadounidense. Marc tiene un tremendo talento para contar grandes historias de amor y de la misma manera que la película original cautivó a los espectadores, estamos seguros de que Marc atraerá a los fanáticos de la original y a una audiencia completamente nueva.

El nombre de Marc Webb no resulta ajeno para la comunidad geek y nerd de FayerWayer. Ya que fue el responsable de las cintas de The Amazing Spider-Man.

Esas producciones se encargaron de llevar de regreso al trepamuros con Marvel. Pero en lo que respecta a las partes de drama y romance funcionan bien.

Eso sin contar su antecedente como director de 500 Days of Summer. Una película de culto en el género para generaciones recientes.

Eric Heisserer, guionista de Arrival, será el encargado de escribir el guión de la versión occidental.

Todo pinta bien aquí.