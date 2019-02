Xiaomi reveló las primeras imágenes oficiales del nuevo Mi 9

El Mobile World Congress (MWC) de este año va a ser interesante. Como mencionamos hace poco, diversas compañías de smartphones planean presentar sus nuevos equipos para el 2019. Entre ellos, podríamos ver al Samsung Galaxy S10 o un modelo plegable de Huawei. Sin embargo, no debemos olvidar a otro participante importante de este evento como Xiaomi. ¿La razón? Con seguridad podremos ver la presentación de su nuevo Mi 9.

En realidad es un hecho que el teléfono será presentado en el MWC 2019. Así lo confirmó hace poco nada más y nada menos que Wang Xiang, el vicepresidente de Xiaomi. En un tweet publicado el 14 de febrero, el ejecutivo dio un pequeño comentario sobre el Mi 9:

Además, reveló tres fotografías únicas del celular. Como se puede apreciar, la parte trasera del celular recuerda a algunos diseños que ha usado Huawei en sus últimos equipos. Este en particular tendrá una tonalidad morada con ciertos detalles verdes y azules.

De esta forma sabemos que la compañía hablará del Xiaomi Mi 9 el próximo 24 de febrero.

#Mi9 is here!

We used nano-level laser engraving holographic technology + dual layer nano coating to create this beautiful and unique color.

For more details, make sure you check out our new product launch on Feb 24! pic.twitter.com/vtBLCJTBQD

— Wang Xiang (@XiangW_) February 14, 2019