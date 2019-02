Xbox: Estos son los juegos "gratuitos" de Games with Gold para marzo de 2019

Incluyendo Metal Gear Rising: Revengeance, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 y más.

Microsoft ha anunciado los juegos del programa Games with Gold de Xbox correspondientes a marzo de 2019 donde se incluyen títulos como Metal Gear Rising: Revengeance y Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Como saben, estos son los juegos que pueden descargar "gratis" si es que cuentan con suscripción al servicio Xbox Live Gold.

A continuación tienen los Games with Gold de Xbox para el mes próximo:

Xbox One

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ($399 ARS, $29 900 CLP, $109 900 COP, $499 MXN): Disponible del 1 al 31 de marzo

($399 ARS, $29 900 CLP, $109 900 COP, $499 MXN): Disponible del 1 al 31 de marzo Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ($299 ARS, $14 900 CLP, $69 900 COP, $399 MXN): Disponible del 16 de marzo al 15 de abril

Xbox 360

Star Wars Republic Commando ($149 ARS, $7 990 CLP, $39 900 COP, $199 MXN): Disponible del 1 al 15 de marzo

($149 ARS, $7 990 CLP, $39 900 COP, $199 MXN): Disponible del 1 al 15 de marzo Metal Gear Rising: Revengeance ($249 ARS, $12 990 CLP, $59 900 COP, $299 MXN): Disponible del 16 al 31 de marzo

Cabe recordar que como es costumbre los dos títulos de consolas anteriores se pueden jugar en Xbox One a través del programa de retrocompatibilidad.

Y por si se les ha pasado, recuerden que aún tienen algunos días para descargar la mayoría de los Games with Gold de este mes de febrero incluyendo Bloodstained: Curse of the Moon, Super Bomberman R y Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Y bien, ¿qué les parecieron los juegos gratis de Xbox Live Gold para marzo?