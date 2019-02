WhatsApp planea un cambio de look para su versión de Android

WhatsApp puede añadir funciones nuevas todo el tiempo, peor hay algo que no cambia: su diseño. Aunque al fin veremos una novedad en este sentido.

WhatsApp se preocupa por añadir funciones nuevas y que le faciliten la vida a sus usuarios todo el tiempo. La idea es no permitir que la competencia se los coma, desde luego. Sin embargo, hay algo que no cambia: su look. Y no deja que lo cambies tú tampoco. De hecho, las apps como WhatsApp Plus y derivados están prohibidas; y el uso de estas puede llevar a que cierren tu cuenta del mensajero para siempre.

Aunque no todo son malas noticias. Según WABetaInfo, la app más popular del mundo está planeando un ligero pero importante cambio para su versión de Android. iPhone quedaría exactamente igual a como es ahora.

Qué cambiaría WhatsApp

De poco en poco… El cambio que planea la app no es grande ni llamativo, pero esperamos que sea el primer paso en la dirección correcta. Según WABetaInfo; la app cambiará la forma de su menú de configuración con la intención de hacerlo mucho más limpio y sencillo de usar.

Ahora selecciones básicas como la verificación de dos pasos o la opción para cambiar tu número de teléfono estarán mucho más a la vista, ahorrándote tiempo. Y sí, se ve todo ligeramente diferente. Aunque falta mucho, si hay algo que los usuarios realmente quieren es poder personalizar la apariencia del mensajero a su antojo, más allá del fondo en las conversaciones. ¿Algún día, WhatsApp?