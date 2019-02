Este video es el mejor hasta el momento para ver en detalle el Samsung Galaxy Fold

Ya que no dejaron ponerle las manos encima, este material al menos aporta en algo.

La semana pasada en el contexto de la presentación de los nuevos Galaxy S10, Samsung aprovechó de golpear la mesa con su celular plegable Galaxy Fold.

Este celular plegable tiene un precio cercano a los dos mil dólares y será lanzado el 26 de abril. No queda tanto, por lo que nos sorprendió que el terminal no estuviese en el área de demostraciones.

Ahora llegado el Mobile World Congress, Samsung tiene un equipo en el piso de la feria, pero está tras una mampara de vidrio ¿Por qué tanto misterio?

La misma movida está teniendo Huawei con su Mate X, que no dejan que nadie ponga sus manos encima.

Es por todo lo anterior que este video de 4 minutos, sin explicación ni locución es un poco refrescante, ya que nos permite, aunque sea de forma muy controlada, acercarnos un poco más al nuevo plegable coreano.

Pero insistimos en la gran pregunta: ¿De qué tienen miedo Huawei y Samsung? ¿Por qué no dejan que la prensa pueda probar los equipos aunque sea unos minutos? No vaya a ser que son productos apurados con defectos evidentes por lo que están cobrando más de dos mil dólares, esperamos que no.