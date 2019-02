UFED, la herramienta que usa el FBI para desbloquear iPhones se vende por Ebay

La UFED hecha por la compañía Cellebrite fue una tremenda polémica en su tiempo ya que permitía accesar datos privados de iPhones y otros móviles.

Evidentemente las policías los estaban utilizando para tener la información de sospechosos o para ayudar en investigaciones, lo que en su momento levantó un tremendo debate sobre la seguridad y la privacidad de los datos.

El tema es que al parecer algunos honrados oficiales de las policías de Estados Unidos, al darse de baja estos dispositivos porque salieron modelos nuevos, no encontraron nada mejor que ponerlos en Ebay a precios tan bajos como 100 dólares. Miren a este chico, compró 4:

The cellebrite UFED touch became EOL recently to be replaced with Touch 2 and Ufed4pc. I noticed the units have been appearing on eBay in various states of disrepair. I picked these up for $100 each just recently (yes some still work). pic.twitter.com/pVKgNhWjge

— Hacker Fantastic (@hackerfantastic) February 10, 2019