Twitter está probando un nuevo cambio dirigido a la apariencia de sus retweets

Twitter sabe que sus mejores funcionalidades han llegado a su plataforma gracias a las ideas de sus usuarios. Por ejemplo, los hashtags fueron propuestos por Chris Messina en 2007, quien sugirió su uso para poder hablar específicamente de ciertos temas. Dos años después, y ante la presión del público, la plataforma terminó implementándolo.

Es por eso que Twitter comenzó un programa de prototipos para que el público le ayude a generar nuevas ideas. Llamado Twttr, al proyecto se puede aplicar con un registro y tener acceso a los cambios en los que se están trabajando.

Want to help us build some new Twitter features?

We want it to be easier to read, understand, and join conversations — and we’d love to know what you think.

Sign up to be one of the first to try out our new prototype app, twttr. #LetsHaveAConvo

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 20, 2019