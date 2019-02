Donald Trump acusa de racista a Spike Lee por su discurso en los Óscar 2019

La ceremonia de los Premios Óscar 2019 estuvo llena de emociones y situaciones un tanto inesperadas. ROMA no se llevó el premio a la mejor película; ni Spike Lee fue reconocido como el mejor director. Pero éste último sí se ganó toda la rabia de Donald Trump.

El cineasta ganó un merecido Óscar por su trabajo de Mejor Guión Adaptado con su cinta BlacKkKlansman.

Así que Spike Lee subió a dar un emotivo discurso en donde hizo un llamado al país a “movilizarse”. De cara a las votaciones del 2020; donde los ciudadanos deberían “hacer una elección moral entre el odio contra el amor”.

El director nunca nombró directamente al actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero el mandatario se sintió directamente aludido y utilizó su cuenta de Twitter para acusar a Spike Lee de racista (¿?).

Sabemos que suena confuso. Así que es mejor leer la publicación original:

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019