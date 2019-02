TikTok quiere conquistarlo todo: ¡Ya tiene mil millones de descargas!

¿Tiembla Instagram? El fenómeno de las nuevas generaciones gana cada vez más terreno.

Hace algunos meses les contábamos del verdadero fenómeno que ha significado TikTok en algunos países. La red social china no deja de crecer y ha alcanzado recientemente los mil millones de descargas.

No queremos ofender a nadie, pero si todavía no has oído hablar de TikTok, es posible que sea porque su público originalmente ha sido bastante más joven que el que está actualmente en Facebook o incluso Instagram. A las nuevas generaciones les llama la atención y eso se ha visto reflejado en sus descargas.

Según nuevos datos de la empresa de análisis de aplicaciones, Sensor Tower, la app de video, propiedad de la compañía china ByteDance, se ha descargado más de mil millones de veces. Nada mal, para una app relativamente nueva.

La firma analizó las instalaciones en iOS y Android, y concluyeron que la app ganó más de 71 millones de usuarios nuevos solo durante el mes de enero. Incluso, el total no incluye la versión china de la aplicación, donde se conoce como Douyin. Así lo explicaron de la firma:

"Aproximadamente 663 millones de estas instalaciones se hicieron en 2018. Para poner esto en contexto, Facebook se instaló aproximadamente 711 millones de veces el año pasado e Instagram tuvo 444 millones de descargas nuevas".

De todas formas, las descargas e instalaciones son una cosa, y otra muy diferente la cantidad de usuarios activos mensuales o diarios. Básicamente, alguien puede descargar una app, aburrirse y dejar de usarla. Veremos cómo evoluciona TikTok.