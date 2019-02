Dos asteroides gigantes pasaran muy cerca de la órbita de la Tierra

Científicos advierten que dos asteroides de gran tamaño van a pasar cerca de la tierra, los cuales han sido apodados “asteroides apocalípticos” ya que de colisionar con la Tierra, podrían destruirlo todo.

Estos asteroides se llaman Bennu y Apofis y los expertos han logrado predecir la trayectoria de estas rocas espaciales, la cual pasará justo por la órbita de la tierra.

Fue la sonda OSIRIS-REx la que pudo captar estos asteroides en fotografía y gracias a ello, se pudo apreciar el tamaño de estas gigantes rocas.

As I fly around Bennu during Orbital A, my scientific cameras are not collecting data. But my NavCam 1 imager is taking "OpNav" (short for optical navigation) images like these to help monitor my path around the asteroid.

