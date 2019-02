The Twilight Zone recibe sensacional tráiler con guiños a la serie original

CBS ha liberado un nuevo tráiler del reboot de The Twilight Zone que nos ofrece el primer vistazo real a la versión renovada con escenas de varios capítulos que incluyen guiños a la serie clásica original (vía CNET).

Como se había comentado antes, The Twilight Zone tendrá como anfitrión, productor y guionista al director Jordan Peele y es descrita como "la reimaginación de la serie más icónica de la historia".

Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on CBS All Access: https://t.co/GMh71t274n pic.twitter.com/YKGQantngT

— CBS All Access (@CBSAllAccess) February 21, 2019