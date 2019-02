Netflix aprovecha los Premios Óscar para liberar el teaser de The Irishman

¿Qué fue eso, Martin Scorsese?

Los Premios Óscar 2019 acapararon todos los reflectores la noche del 24 de febrero. Netflix hizo historia a meter a ROMA en la terna para mejor película y mejor película extranjera. Por desgracia no se llevó la estatuilla más codiciada; sin embargo aprovecharon para mostrar su siguiente apuesta: The Irishman.

Se trata de la nueva película dirigida por Martin Scorsese, y que será exclusiva de la plataforma de streaming. De modo que en el marco de la ceremonia Netflix liberó el breve y críptico teaser para esta cinta.

El director, en The Irishman es acompañado por un reparto estelar de sus colaboradores más tradicionales y cercanos. Con un libreto escrito por Steven Zaillian, responsable de Gangs of New York.

Sin embargo, lo más curioso en torno a esta película es lo poco que se conoce sobre ella. Casi nada más allá de lo visto en el video, y su breve sinopsis en IMDB:

Un asesino a sueldo de la mafia recuerda su posible participación en el asesinato de Jimmy Hoffa.

De hecho Al Pacino interpretaría el papel del desaparecido líder sindical. Con Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel acompañando al actor en este simbólico reencuentro de talentos.

Con el teaser Netflix revela que la película se estrenará en el otoño de 2019. Así que la existe la posibilidad de que contienda por los Premios Óscar de 2020.