Primeras impresiones de Tom Clancy's The Division 2

Probamos la Beta privada de este juego de acción desarrollado por Massive Entertainment.

El primer The Division me parece un gran concepto que no logró aprovechar todo su potencial debido a ciertos fallos y al hecho de que llega un punto en que se siente extremadamente repetitivo, así que la secuela llegará con la tarea de corregir y mejorar la experiencia de los jugadores.

Para comprobar que van por buen camino, el pasado fin de semana probamos la Beta privada de The Division 2 (que al final no resultó ser tan privada) que ofreció acceso a un par de misiones principales, algunas secundarias y diversas novedades.

Aunque se presentaron algunos problemas técnicos con la prueba, me fue posible jugar un producto que en general se siente casi como la versión final.

Comenzando con la prueba

Al ingresar a la prueba de The Division 2 lo primero que llamó mi atención fue el cambio drástico en la ambientación, y es que mientras que en la primera entrega nos encontrábamos en una oscura y helada ciudad de Nueva York, la secuela que se desarrolla 7 meses después nos lleva a Washington D.C. en una temporada cálida.

Este toque renovado va de acuerdo con la historia ya que a diferencia de intentar resurgir, aquí se está intentando salvar la ciudad antes de que sea demasiado tarde en entornos que parecen extraídos de una película.

Mejoras en las mecánicas básicas

Lo siguiente que noté fue el ajuste al manejo del personaje y el uso de las armas, y es que aunque todos los que jugaron el primer título se sentirán como en casa, ahora los movimientos se sienten más fluidos y naturales al realizar las mecánicas de cobertura y disparos que ya se perciben mucho más pulidas.

También me parece que se hizo un gran trabajo con la inteligencia artificial de los enemigos que ahora se protegen y atacan de mejor forma incluso utilizando estrategias, y me agradó que son necesarios menos disparos para acabar con los oponentes.

Por supuesto nuevamente se incluyen los robustos sistemas de mejoras y personalización estilo Ubisoft que se presenta de forma muy similar y que permiten desarrollar los personajes de una forma única.

Contenido de la Beta

Además del vistazo a las misiones principales y secundarias, que por supuesto no son suficiente para juzgar la historia, también hay un asentamiento civil para mejorar, actividades y algunas de las cosas que harán que la experiencia se alargue al finalizar la campaña.

Y es que si de la primera entrega nos quejábamos de la falta de variedad, para el 2 encontraremos variantes en la Zona Oscura que viene con PvP en modo Conflicto y Skirmish.

También se ofrece una probada del Endgame, y es que al concluir The Division 2 se desbloquearán elementos como las especializaciones que es un sistema de clases fijas que incluyen armas potentes con habilidades exclusivas con enfoque en elementos como supervivencia, demoliciones y francotirador.

Apartado visual

En cuanto a gráficos encontramos algunos escenarios espectaculares cortesía de la versión actualizada del motor gráfico Snowdrop, algo que se nota en las dimensiones del mapa que es una representación de Washington y que ofrece una grandiosa distancia de dibujado y atención a los detalles.

Eso si, no todo fue perfecto ya que durante la Beta se pudieron percibir algunos fallos en el apartado visual como carga lenta de texturas, pero es probable que varios de estos se corregirán para la versión final.

Conclusión

En general me gustó la prueba de The Division 2 ya que se nota que Ubisoft va en la dirección correcta al conservar los elementos básicos del original y corrigiendo los puntos más criticados por la comunidad.

Se percibe como una evolución de lo que ya se tenía, así que solo falta comprobar si contará con una historia más elaborada que logre enganchar a los jugadores y sobre todo que en realidad ofrezca mayor variedad para evitar que termine siendo repetitivo.

Por ahora parece que tiene lo suficiente para triunfar, así que solo resta esperar para comprobarlo.

Beta abierta próximamente

Tom Clancy's The Division 2 se pondrá disponible el 15 de marzo en versiones para Xbox One, PlayStation 4 y PC, pero antes de eso tendrán otra oportunidad para probarlo ya que Ubisoft reveló que del 1 al 4 de marzo se llevará a cabo una prueba Beta abierta para todos.