Hombre se quema vivo luego de quedar atrapado en su Tesla

Justo en el momento donde Tesla Motors se colapsa en la bolsa de valores acontece un incidente grave; que podría poner en serio riesgo el futuro de la compañía. Y es que al parecer sus coches son trampas mortales.

De acuerdo con extenso reporte del Sun Sentinel y una tonelada de publicaciones muy crudas en redes sociales; un hombre llamado Omar Awan se encontraba manejando su Model S por el sur de Florida.

Cuando el individuo perdió el control del vehículo, se estrelló contra varios árboles y terminó varado a un lado del camino. En ese punto el Tesla comenzó a incendiarse y esa fue la condena para Awan:

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (🎥 via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx

#NEW @Tesla owner shares this incredible video of his car catching fire. The Saratoga resident says he got the car 3-months ago, it only had 1200-miles. Follow this thread for details on how the situation developed. Also, watch at 11 pm. #abc7now #developing pic.twitter.com/hS7yzWJOwt

— Amanda del Castillo (@AmandaABC7) December 19, 2018