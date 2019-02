El director Steven Spielberg quiere que los cines nunca dejen de existir

Steven Spielberg, el aclamado y casi legendario director de cine, ha dado a conocer sus opiniones sobre los servicios de streaming en línea como Netflix, Hulu y Crunchyroll y parece que está muy preocupado.

No es que Spielberg sea un hombre cerrado al cambio, al contrario, él siempre se ha caracterizado por saberse adaptar a las nuevas tendencias del séptimo arte y lograr crear productos de calidad, en su mayoría relativos a extraterrestres, pero de calidad a fin de cuentas.

Lo que hace que el director de películas como E.T. y A.I. se preocupe, es que la fama de estás plataformas en línea podría ser la causa de que cientos de cines alrededor del mundo cierren sus puertas para siempre. Expresó su preocupación durante los CAS Awards, en donde dijo lo siguiente:

Check out Steven Spielberg’s partial speech at the CAS Awards the other night. What do you think? https://t.co/zRIFlfYPbo pic.twitter.com/KqQINONwt0

— Marc Malkin (@marcmalkin) February 18, 2019