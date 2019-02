Se enojó Steve Wozniak: Quiere un teléfono plegable y detesta que Apple no tenga un iPhone así

El co-fundador de Apple necesita un equipo de la última tendencia.

Siempre es un lujo cuando el co-fundador de Apple, Steve Wozniak da una entrevista, porque siempre tiene alguna frase que hace olas.

Ahora en entrevista a Bloomberg dejó un descalabro hablando de su ex compañía, porque en con toda la nueva tendencia de los celulares plegables, el está enojado de que no pueda tener uno con el logo de la manzanita atrás.

Señala que Apple ha sido pionero y líder en áreas como el reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento facial, el pago fácil a través de Apple Pay y más, por lo que le preocupa que la compañía se esté quedando atrás en esta tendencia.

Apunta que Apple "fue líder y todos los demás tuvieron que seguirlos" pero que le preocupa que no exista un celular plegable de Apple porque "realmente quiere uno".

Entonces amigos, a falta de que Apple se sume a esta tendencia (¿lo harán en el futuro?) ¿Qué celular plegable le recomendarían a Woz? Nuestras opciones personales son el Huawei Mate X y el Galaxy Fold de Samsung, ambos comparten la similitud de ser plegables pero no mucho más, ya que funcionan de manera distinta. Nosotros aún no nos decidimos por cuál nos gusta más, pero para ser justos solo hemos podido poner nuestras manos en el proveniente de China, porque el coreano no se nos ha prestado… ni a nadie.