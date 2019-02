Star Wars: Rian Johnson desmiente el rumor que lo ponía fuera de la nueva trilogía

Ayer comenzó a circular un rumor desde SuperBroMovies que decía que Rian Johnson ya no estaría involucrado en la nueva trilogía de Star Wars, pero afortunadamente para los fans del director de The Last Jedi esa información resultó ser falsa (vía Gamespot).

Hoy tenemos que el mismo Rian Johnson salió a aclarar el asunto a través de su cuenta en Twitter, comentando que los rumores no son ciertos y que efectivamente él sigue trabajando en la nueva trilogía de la popular saga.

No it isn’t true, I’m still working on the trilogy. With all due respect to the movie bros, who I’m sure are lovely kind bros with good fraternal intentions.

— Rian Johnson (@rianjohnson) February 14, 2019