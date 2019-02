El juego secreto Star Wars Jedi: Fallen Order ya tiene fecha para mostrarse

Durante los últimos meses uno de los juegos mejor guardados al interior de Respawn y EA ha sido el juego de Star Wars Jedi: Fallen Order.

El estudio fue adquirido por el gigante en 2017 y desde entonces habían guardado silencio sobre este proyecto. Hasta ahora.

A través de un comunicado oficial EA acaba de confirmar el título de este juego secreto de La Guerra de las Galaxias; bajo el nombre de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Did you hear? #StarWarsJediFallenOrder will be at #StarWarsCelebration Chicago! See the game for the first time on April 13th.

Plus, hear from @MattLanter about his work on #StarWarsBattlefrontII. https://t.co/vE0oPnYDSZ

— EA Star Wars (@EAStarWars) February 27, 2019