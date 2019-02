¡Sobrevivió! Star Trek: Discovery tendrá tercera temporada

En verdad Star Trek: Discovery tuvo un arranque complicado en su primera temporada. Tanto que por un momento temimos por su posible fracaso. Sin embargo parece que todo está en orden ahora. Tal vez mejor que nunca.

La segunda temporada con su trama del Ángel Rojo, a cargo de Alex Kurtzman, representó un regreso necesario a la esencia de esta franquicia. Pero con la espectacularidad de una producción actual.

Este movimiento parece haber rendido frutos. Ya que la cadena acaba de confirmar que la serie volverá para una tercera temporada; a través de la vicepresidenta ejecutiva de CBS All Access, Julie McNamara:

Tal como señala el comunicado, hay una nueva show-runner que se une al equipo: Michelle Paradise. Es la quinta persona que cumplirá con estas funciones en sólo tres temporadas. Algo atípico en general. Pero necesario, dada la evolución de la situación.

Season 3, the #StarTrekDiscovery crew is beaming your way https://t.co/jHp0FjLOLc pic.twitter.com/gdVFh4liS8

— Star Trek (@StarTrek) February 27, 2019