Se acabó: Spotify empezaría a banear pronto a todos los usuarios que utilicen bloqueadores de publicidad

La plataforma de reproducción de música, Spotify, se cansó de los usuarios que se saltan la publicidad y empezará a tomar medidas drásticas.

En estos momentos Spotify goza de uno de sus mejores momentos del tiempo que lleva existiendo. Casi 13 años han pasado desde su lanzamiento en 2006, y a día de hoy la compañía disfruta buenos ingresos, 96 millones de usuarios que pagan suscripción y una gran fama en todo el mundo. Sin embargo, hay algo que ha sido como una piedra en el zapato para la compañía: los bloqueadores de anuncios.

Si eres usuario por suscripción este hecho podría no resultarte tan familiar. Cuando escuchas Spotify de forma gratuita, la plataforma con frecuencia reproduce automáticamente publicidad seguida de una invitación a hacerse suscriptor. Para algunos esto es tan tedioso que instalan programas que ayudan a saltar fácilmente cualquier anuncio. Obviamente, sin pagar.

Sin duda esto es algo que no le hace ni pizca de gracia a Spotify. Esta costumbre no es nueva, por lo que la empresa ha tenido que aguantar durante muchos años su existencia. No obstante, ahora que la organización goza de tal reconocimiento, finalmente decidió tomar medidas drásticas.

Se agotó la paciencia

Spotify anunció hace poco que comenzará un proceso de cierre de cuentas que utilicen programas para bloquear publicidad. No habrá previo aviso, ni advertencia: aquellos infractores simplemente verán que su cuenta ha sido desactivada.

Hace algunos meses Digiday reveló que Spotify ya estaba trabajando en el software que iba a detectar lo que para la compañía era una "actitud inaceptable". En ese entonces los esfuerzos por alcanzar y refinar un sistema de detección confiable ya eran destacables. Después de todo, el problema no era pequeño: al menos unos dos millones de usuarios estaban bloqueando anuncios.

Anteriormente Spotify ya tomaba ciertas acciones con ese tipo de infractores. Sin embargo, lo que había hecho hasta ahora era simplemente enviar un mensaje diciendo que había "detectado actividad anormal" en la aplicación. Además, señalaba que no había que preocuparse, y pedía amablemente que se desinstalara la modificación y volviera a descargar la aplicación en la Play Store. Una vez hecho eso, el usuario podía recuperar la cuenta.

Pero ese tiempo se acabó, y ahora la compañía sí tratará de ser severa frente a los evasores de publicidad. Sus cambios recientes en los términos y condiciones de uso empezará a regir a partir del 1 de marzo de este año.