Un cameo de Superman aparecerá en la cinta de Shazam!

Shazam! parece que será una de las mejores cintas basadas en superhéroes de DC Comics, y en vista de ello, se piensa incluir un cameo de Superman en esta.

DC Comics no ha tenido el mismo éxito que su hermana Marvel (Si, son hermanos, lean Amalgam Comics) en cuanto a películas Live Action, pero el anuncio de su cinta basada en Shazam! podría ser justo lo que DC buscaba para ponerse en el mapa de esta generación.

Los avances que hemos visto se ven espectaculares, la dirección y producción parecen tomar un giro mucho más alegre y no tan oscuro como todas las demás cintas de DC y sobre todo, parece que podremos ver al mismísimo Superman hacer una pequeña aparición en la película, según reportan fuentes cercanas y anónimas del portal web We Got This Covered.

El cameo sería una escena post créditos en la que Billy Batson es convencido de hacer una aparición en su escuela bajo la identidad de Shazam para sorprender a todos los presentes, pero este va más lejos y se pone en contacto con Superman para que lo acompañe a la escuela y sorprender a todo mundo aún más.

El problema es que no hay actor confirmado para Superman en la cinta, aunque se especula que podría ser el mismo Henry Cavill, según las fuentes que filtraron la información, al Superman que aparecerá en Shazam! no se le podrá ver el rostro.