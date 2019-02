Estas son las series que más ven los colombianos por internet

El estudio señaló las series que más consumieron los colombianos entre abril y junio del 2018, entre las que destaca La Casa de Papel.

Es un hecho que actualmente la gente prefiera consumir contenidos a través de internet. Desde la llegada de Netflix a nuestras pantallas, la tendencia empezó a marcar de forma significativa en nuestras vidas. Después de todo, ¿a quién no le gusta llegar a la casa, prender la TV y empezar a ver sus series favoritas?

Ante esto, muchas compañías se han dedicado a analizar los medios y las prácticas de consumo de producciones audiovisuales en todo el mundo. Una de ellas es Parrot Analytics, y en un informe que publicó sobre el segundo trimestre de 2018 (de abril a junio), mencionó a Colombia.

Los datos que mostró sobre el país son realmente interesantes. Uno de ellos es que a pesar de la tendencia por consumo en linea, los colombianos todavía siguen utilizando bastante el TV de cable o satelital. Sobre esto, casi un 40% de la población usaba este medio y un 20% todavía ve los canales por antena.

No obstante, eso no quiere decir que los medios por internet no estén siendo populares. Casi un 15% de los usuarios ven series por SmartTV y menos de un 5% lo hacen a través de PC. Mientras tanto, quienes consumen a través de teléfono móvil son un 13% y los de tablet son un 14%. En estos últimos las mujeres dirigen la tendencia (menos en PC).

Las series más vistas

Pero lo más llamativo son las series que más vieron los colombianos en esos meses. El listado fue encabezado por La Casa de Papel, 13 Reasons Why, Sense8, Stranger Things y Black Mirror, todas éxitos de Netflix. De hecho, salvo ciertas excepciones, casi todo este listado de series fueron vistas en Netflix.

A continuación veremos una lista de las producciones más populares junto a sus respectivas cifras de demanda:

La casa de Papel: 1'972.030. 13 Reasons Why: 1'690.802. Sense 8: 1'499.568. Stranger Things: 1'216.813. Black Mirror: 655.958. Perdidos en el espacio: 594.291. Orange is The New Black: 510.338. Galinha Pintadinha (YouTube): 453.082. Marvel’s Jessica Jones: 433.874. 3%: 400.765. The Handmaid’s Tale (Paramount Channel): 393.724. Altered Carbon: 350.386. Narcos: 348.596. Bojack Horseman: 326.397. Luis Miguel: 320.371. Dark: 272.675. The Grand Tour (Amazon video): 263.128 . House of Cards: 261.846. Cobra Kai (YouTube TV): 250.831 . Stark Trek: Discovery: 229.262.

También hay que destacar que una producción que sigue siendo muy popular es Samurai X (Rurouni Kenshin) que sigue siendo distribuida por el Canal RCN (puesto 40).