[Video] Encuentran una ballena en la selva brasileña y expertos intentan explicar cómo llegó ahí

El animal es de diez toneladas y diez metros de largo y su hallazgo ha dado vuelta al mundo.

El viernes pasado sucedió un evento, en apariencia, bastante extraño en Brasil. Una enorme ballena fue hallada un área boscosa a unos 15 metros de distancia del mar, en la selva de Brasil.

Los restos del animal fueron encontrados en medio de la maleza en la isla de Marajó, frente a la playa de Araruna, en la desembocadura del río Amazonas, tal como lo evidencia el video de la portada.

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Salud, Saneamiento y Medio Ambiente de Brasil, el animal parece ser un adulto de diez toneladas y diez metros de largo. No obstante, otros científicos que llegaron a examinar al cadáver, creen que en realidad es un cría de doce meses.

De una u otra forma, el hecho es que el animal fue desplazado bastante lejos de donde suele habitar. La principal hipótesis es que la criatura murió en el mar y pudo haber llegado a la zona boscosa después de que los mares agitados y las mareas altas la arrojaran tierra adentro.

La organización de conservación ambiental, Bicho D'água, argumentó que en realidad no se trata de algo tan extraño, debido a las características de la costa norte de Brasil. "Es totalmente comprensible que un cadáver se detenga dentro del manglar. No es un animal adulto, y no es tan grande como se ve en las imágenes",